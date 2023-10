Boxe brasileiro garante mais seis medalhas no Pan-Americano; Badminton conquista dois bronzes

O Brasil garantiu mais seis medalhas no boxe nos Jogos Pan-Americanos de Santiago com as classificações conquistadas nesta terça-feira. Os pugilistas brasileiros conquistaram vagas nas semifinais e, com isso, garantiram pelo menos um bronze.

Nas quartas de final, nenhum lutador brasileiro foi derrotado. Foram quatro avanços para as semifinais em categorias femininas e dois nas masculinas. A primeira classificação foi de Abner Teixeira, que superou o mexicano Javier Hernandez por decisão unânime na categoria acima de 92kg.

ABNER ESTÁ NA SEMIFINAL ??? Abner Teixeira (+92Kg) faz grande luta e avança de fase em Santiago 2023! O boxeador vence Javier Hernandez ?? por decisão unânime para se aproximar de uma uma medalha pan-americana. O brabo tem nome! ? pic.twitter.com/XODjsy9Njv ? Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2023

Horas depois, Caroline de Almeida enfrentou a panamenha Yuliett Asprilla na categoria até 50kg e venceu por decisão unânime. Na categoria até 54kg, Tatiana de Jesus conquistou o mesmo resultado contra a equatoriana Hellen Michelle.

Bárbara dos Santos foi a próxima a se classificar para as semifinais e garantir ao menos o bronze. Contra a dominicana Maria Altagracia, a brasileira também venceu por 5 a 0 na categoria até 66kg. Viviane dos Santos (até 75kg) garantiu a unanimidade no duelo contra Kimberly Gittens, atleta de Barbados.

Logo na sequência, Michael Douglas fechou o dia perfeito do boxe brasileiro com uma vitória apertada, por 3 a 2, sobre o venezuelano Jose Keymberth.

Badminton leva dois bronzes

No Badminton, o dia não foi perfeito, mas rendeu duas medalhas para o Brasil. Juliana Vieira e Sânia Lima foram derrotadas na semifinal pelas norte-americanas Annie Xu e Kerry Xu por 2 sets a 0, com parciais de 21/7 e 21/18.

Nas duplas mistas, Sânia Lima voltou à quadra ao lado de Davi Silva para enfrentar os norte-americanos Vinson Chiu e Jennie Gai. Os brasileiros começaram bem e conseguiram vencer o primeiro set, mas acabaram sofrendo a virada. No final, os norte-americanos venceram por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/16 e 21/16.