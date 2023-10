Botafogo se fecha no 'contra tudo e contra todos' em busca do título do Brasileirão

As últimas decisões da CBF desagradaram o Botafogo. O clube se sentiu prejudicado com a falta de torcedores na continuação do duelo com o Athletico, que terminou empatado, e também com o adiamento do confronto com o Fortaleza. Existe internamente um sentimento de que fatores externos não podem atrapalhar o ambiente e a luta pelo título. Assim o mantra interno no clube é o "Contra tudo e contra todos".

A frase é normalmente falada em reunião de jogadores. Uma postagem enigmática do atacante Tiquinho Soares após o duelo com o Furacão e a confirmação do adiamento do duelo com o Leão do Pici também remeteu a esta frase. Ele postou "CTCT", fazendo uma suposta alusão à expressão.

Internamente, os jogadores e comissão técnica trabalham o fato de que o elenco depende das próprias forças para conseguir o caneco e que o número de 75 pontos, que é considerado mágico para se sagrar campeão, pode ser alcançado.

Dos dez jogos restantes, o Botafogo só vai sair do Rio de Janeiro para enfrentar o Fortaleza, em data a ser marcada, o Bragantino, em confronto direto, o Coritiba, que pode estar rebaixado quando isso acontecer, e o Internacional, na rodada final. Além disso encara o Vasco no clássico como visitante. Restam ainda cinco jogos em casa: Cuiabá, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Santos.

Com o adiamento do duelo com o Fortaleza, o Botafogo só volta a campo no próximo domingo. O time vai medir forças com o Cuiabá a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada. Para este jogo, o técnico Lucio Flavio não terá o atacante Víctor Sá, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.