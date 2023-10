Botafogo anuncia mais de 15 mil ingressos vendidos para o duelo com o Cuiabá

O Botafogo anunciou que mais de 15 mil torcedores estarão presentes no duelo com o Cuiabá, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília) deste domingo, no Nilton Santos.

Até o momento, os sócios Plano Glorioso, Plano Alvinegro e Plano Preto estão aptos a garantirem suas entradas para acompanhar o confronto. Ainda nesta terça, às 17 horas, será liberada também a categoria Plano Branco. Na quita, às 10 horas, o clube dará início à comercialização online e física para público geral, bem como para torcida visitante.

Já são 1??5?? mil sócios Camisa 7 confirmados em Botafogo x Cuiabá! Domingo é dia de fazer a casa alvinegra ferver em mais um desafio pelo Brasileirão! ??? #VouTeApoiarAtéOFinal Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar. A venda para o público geral começa na... pic.twitter.com/LvM9pPQQUN ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 24, 2023

Antes de pegar o Dourado, o Fogão teria a partida contra o Fortaleza, incialmente marcada para essa terça-feira, mas que foi adiada pela CBF e ainda não tem data para acontecer. Diante disso, o técnico Lúcio Flávio terá a semana livre para treinar até o jogo com o Cuiabá.

O empate com o Athletico no Nilton Santos e a vitória do RB Bragantino sobre o Fluminense fizeram a vantagem do Botafogo diminuir com relação ao Massa Bruta. Atualmente, o Glorioso lidera o Brasileirão com 59 pontos, sete a mais que os 52 dos paulistas.