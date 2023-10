Bia Haddad bate Keys na estreia do WTA Elite Trophy

Na manhã desta terça-feira (24), Bia Haddad estreou no WTA Elite Trophy com o pé direito. A brasileira venceu a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0 (ambos por 6 a 4) e conquistou sua primeira vitória no torneio. A atleta vinha de resultados ruins nos últimos jogos e a vitória afasta de vez a fase negativa.

Contudo, não foi uma partida fácil. A norte-americana, 11ª colocada no ranking mundial, era considerada favorita no confronto. Todavia, com dois sets ganhos e segurança nos saques, a brasileira se sobressaiu e levou a melhor na estreia da competição, que teve duração de 1h39.

O WTA Trophy conta com as melhores atletas do mundo abaixo do Top 8 da temporada. No momento, Bia Haddad ocupa a 19ª colocação e busca nessa reta final um desempenho melhor para finalizar o ano de maneira positiva. Com a vitória, a brasileira é líder de sua chave, composta por Keys e pela francesa Caroline Garcia. Apenas a primeira colocada de cada grupo avança para a próxima fase.

Heading to the top of the standings in Zhuhai ? Beatriz Haddad Maia defeats No.2 seed Keys to claim her 8th Top-20 win of the season!#WTAEliteTrophy pic.twitter.com/wVHNq6zMDX ? wta (@WTA) October 24, 2023

A tenista brasileira volta às quadras nesta quarta-feira (25), para a estreia da chave de duplas. A russa Veronika Kudermetova será a parceira de Bia Haddad, em confronto contra a dupla chinesa Qianhui Tang e Jiang Xinyu.

Posteriormente, a brasileira volta para a disputa da chave simples na quinta-feira (26), em duelo contra a francesa Caroline Garcia. Em caso de vitória, Bia estará garantida nas semifinais do WTA Elite Trophy.

Caso avance para as fases finais, Bia Haddad pode ter a chance de conquistar o campeonato de forma invicta, a fim de que possa melhorar sua posição no ranking mundial. A brasileira pode chegar a configurar o top 10 do tênis feminino ao final da temporada.