Pan: Brasil vence Cuba no beisebol, mantém 100% e já faz campanha histórica

O Brasil venceu Cuba no beisebol hoje, por 4 a 2, nos jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile, e se classificou para o quadrante final da modalidade.

O que aconteceu

A seleção brasileira não deu chances, venceu Cuba por 4 a 2 e se classificou para o quadrangular, chamado de super round, do beisebol.

Com a vitória, o Brasil termina a fase de grupos com 100% de aproveitamento, tendo vencido Cuba, Venezuela e Colômbia.

O super round acontece amanhã e também nos dias 26 e 27 para definir quem disputará as medalha de bronze, prata e ouro.

No quadrangular, o Brasil vai enfrentar Panamá e México, as duas equipes que se classificaram no grupo A.

Como o Brasil terminou a fase de grupos tendo vencido todos os jogos, a seleção já entra com uma vitória no quadrante final.

Os dois primeiros do quadrante jogam a final que decide a medalha de ouro no dia 28.

Esse é o melhor resultado da história do Brasil na modalidade. Antes, a melhor colocação do país havia sido em 1963, quando ficou em quinto lugar nos jogos Pan-Americanos.

