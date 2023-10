Bahia finaliza preparação para duelo diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Na manhã desta terça-feira, o Bahia fez seu último treinamento antes do duelo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

Antes de ir para o gramado, os jogadores assistiram um vídeo no auditório. Em seguida, o elenco realizou um trabalho de aquecimento com o preparador físico Danilo Augusto.

O elenco do Bahia começou o treino de bola com a tradicional roda de "bobinho", enquanto isso, os goleiros trabalharam separadamente com o treinador Duda Varjão.

Na atividade seguinte, Rogério Ceni dividiu os atletas em dois grupos para um treino de passe e desarme.

?????Tudo pronto! ??? Esquadrão faz o último treino na Bahia antes de viagem para confronto decisivo pelo @brasileirao. Saiba mais sobre a atividade no link ?? https://t.co/EbFg4Sez0c. #TMJBAHÊA

?: @_lelenmartins pic.twitter.com/Z0ot7gHwAu ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 24, 2023

Ceni também realizou um treino tático com o time titular, enquanto o restante do elenco realizou outras atividades com os auxiliares Nelson Simões e Charler Hambert. Finalizando os exercícios do dia, todos os atletas fizeram um treino de finalização.

A delegação do Esquadrão de Aço viaja para Belo Horizonte na tarde desta terça-feira. Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.