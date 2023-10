Athletico x América-MG: escalações, onde assistir e tudo sobre o duelo do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Athletico recebe o América-MG, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na Ligga Arena.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva da Rede Furacão, serviço de oferecido pelo próprio clube por assinatura.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos completamente opostos um do outro. Enquanto o Furacão vai em busca de entrar no G-4 do Brasileirão, o América-MG tenta desesperadamente somar pontos para deixar a lanterna da competição e sonhar com uma permanência na primeira divisão.

O Athletico vem de um jogo de dois dias contra o Botafogo - por conta de repetidas quedas de luz - que terminou empatado em 1 a 1. O resultado colocou o time paranaense na quinta colocação com 45 pontos, ultrapassando o Grêmio, que fica na sexta posição com 44.

O técnico Wesley Carvalho não deve promover grandes mudanças na escalação que foi a campo para empatar com o líder do campeonato. A única novidade deve ser a presença do atacante Canobbio, que cumpriu suspensão contra o Fogão e pode voltar aos 11 iniciais.

???? Athletico x América é na Rede Furacão!

Assista a todos os lances de mais um jogo decisivo em busca do G4. A cobertura completa começa às 18h de quarta-feira. ?? Assine já: https://t.co/9OSIdWwOxr #Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/ejmq5776nj ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 24, 2023

Já o América-MG estava ganhando do Corinthians, na Neo Química Arena, até, literalmente, o último minuto do jogo, mas sofreu o empate e perdeu a chance de somar três pontos pela primeira vez depois de seis jogos. No entanto, com apenas um ponto na bagagem, os mineiros permaneceram na lanterna da competição com 19 pontos.

O técnico Fabián Bustos ainda não definiu se permanecerá com Jori no gol, como foi diante do Timão, ou se voltará com Matheus Cavicchioli, que vem sendo criticado pela torcida. O time não conta com atletas suspensos pelo terceiro cartão amarelo, mas segue com grande lista de pendurados.

Tudo preparado para mais uma partida do @Brasileirao! ?? ? Mourão Panda / América#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/8z7Za3oHEo ? América FC ?? (@AmericaFC1912) October 24, 2023

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X AMÉRICA-MG

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)



Data: 25 de outubro de 2023 (quarta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa / RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa / RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Kaíque Rocha), Erick, Fernandinho e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo.



Técnico: Wesley Carvalho

AMÉRICA-MG: Jori (Cavichioli); Breno, lago Maidana e Danilo Avelar; Matheus Henrique, Nicolas, Juninho, Martinez e Benitez; Felipe Azevedo e Mastriani.



Técnico: Fabián Bustos