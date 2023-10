Alisson se tornou segundo volante no Allianz. Agora volta de contrato novo

Foi em uma noite de quarta-feira no Allianz Parque que a vida de Alisson mudou no São Paulo. O jogador foi escalado para o duelo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil na posição da qual se tornaria dono dali para frente: a de segundo volante. Amanhã (25), ele volta ao estádio e de contrato renovado.

A nova vida de Alisson

Antes meia-ofensivo e ponta, Alisson ganhou uma nova função sob comando do técnico Dorival Jr. Foi o próprio jogador quem conversou com Lucas Silvestre, filho e auxiliar do treinador, e confessou não estar à vontade atuando na ponta.

No dia seguinte ao papo, Alisson foi de titular a reserva no treino e foi escalado em uma nova função: como segundo volante. A posição causou estranheza ao jogador logo de cara.

No dia seguinte, o Dorival monta duas equipes e me coloca de volante no time alternativo. Cara, se fosse para jogar com três e eu no topo do tripé, tudo bem. Você vai chegar, atacar espaço e tudo certo. Agora, segundo volante? Mas eu fui evoluindo na posição. A comissão conversava comigo a todo momento, me orientava, me ensinava. Os dois viram em mim algo que nem eu vi. Nem eu sabia que poderia contribuir tanto assim

Alisson, em entrevista exclusiva ao UOL

A consagração no Allianz

O primeiro jogo de Alisson como segundo volante foi contra o Palmeiras, mas na partida de ida, no Morumbi. Ele entra no intervalo no lugar de Gabriel Neves para atuar na função pela primeira vez.

Na partida seguinte, ele é titular do 'mistão' que empata com o Red Bull Bragantino. Dorival escolhe poupar os jogadores visando o duelo de volta contra o rival pela Copa do Brasil e Alisson joga mais uma vez na nova função.

No Allianz, na volta das quartas de final da Copa do Brasil, ele é titular ao lado de Gabriel Neves: o primeiro jogo como segundo volante titular do time. Assim como o time, ele vai bem na vitória sobre o Palmeiras.

No clássico, Gabi Neves fratura a costela e fica fora do time abrindo espaço para Alisson ter sequência como segundo volante. Depois desse período, o jogador se torna uma das peças mais importantes de Dorival Jr no título da competição.

Novo contrato

Alisson tinha vínculo até o final de 2024 e poderia assinar um pré-contrato e sair de graça a partir de julho do ano que vem. Oito meses antes de correr esse risco, o Tricolor ampliou o vínculo.

O clube avalia seu novo segundo volante como fundamental no time de Dorival Jr e renovou o contrato até o final de 2026. No início da temporada, Alisson era visto como negociável e superou até mesmo a depressão.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.