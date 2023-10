Quem era Alana? Fisiculturista morta aos 21 anos usou corpo contra bullying

A fisiculturista Alana Paiva, morta anteontem aos 21 anos após um acidente de moto no Rio de Janeiro, virou adepta da musculação para enfrentar problemas ainda na escola.

Quem era Alana?

Nasceu em janeiro de 2002 e entrou no mundo do fisiculturismo com 11 anos. O início cedo na área veio por motivos de bullying: além de tímida, Alana era muito magra e, segundo ela própria, sofreu com colegas de escola por causa do corpo.

Já focada na vida fitness, participou do "Vem com a Gente", programa da Band Rio, no fim do ano passado. Ela fazia parte do time treinado por Michelly Boechat e se apresentou ao lado de outras atletas.

No último mês de março, subiu ao pódio por três vezes no Muscle Content Rio, um dos principais eventos da área no país. No evento, Alana foi duas vezes top 3 e uma vez top 2.

Imaginem ter toda essa insegurança e ter que se apresentar num palco com sete árbitros para te avaliar, uma plateia e transmissão ao vivo... Além disso, ter que se manter em poses desconfortáveis, sempre sorrindo, transmitindo segurança e carisma. É, foi um grande desafio, mas não maior que o propósito! É sobre acreditar que é possível e focar em todo aprendizado. É sobre aprender que nada de bom vem fácil e, por isso, temos que dar o nosso melhor sempre! Alana, em post no Instagram

Gostava de futebol e torcia pelo Flamengo. No Instagram, chegou a postar uma foto em que aparece nas arquibancadas do Maracanã simulando uma comemoração característica do atacante Gabigol. O conteúdo foi publicado em janeiro.

Recebeu um certificado de personal trainer há três meses. A especialização foi bastante celebrada nas redes sociais, e ela dizia querer usar o aprendizado no futuro.

Sua mãe estava grávida. Em sua última publicação no Instagram, Alana celebrava os últimos momentos da gestação e mostrava ansiedade para tornar-se irmã do bebê, denominado Liam.

Acidente trágico

Alana estava na garupa da moto pilotada pelo amigo dela, o policial militar reformado Uilblim do Espírito Santo, 43 anos, quando foram atingidos por uma van que teria realizado uma conversão proibida, segundo o jornal O Dia. O acidente ocorreu na madrugada do último dia 12.

Segundo a PM, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Estrada do Rio Grande, em Campo Grande, zona oeste do Rio. No local foi constatado o acidente entre a motocicleta e um veículo particular.

Após o acidente, a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Já o PM reformado foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria.

Uiblim foi atendido no hospital municipal, mas não resistiu e morreu no mesmo dia do acidente. De acordo com a PM, Uilblim foi reformado após parecer da junta médica da corporação. Ele deixa uma filha.

Já Alana ficou dez dias internada (sendo entubada e colocada em coma induzido neste período), mas morreu no último sábado. O óbito foi confirmado ao UOL pela direção do hospital estadual. A causa da morte não foi divulgada.