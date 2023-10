Adriana e Angelina exaltam Arthur Elias e projetam estreia do treinador em amistoso da Seleção feminina

O técnico Arthur Elias não terá muito tempo para comemorar o título da Copa Libertadores feminina ? seu último ato como comandante do Corinthians. Agora apenas à frente da Seleção Brasileira, o treinador tem primeiro compromisso no próximo sábado (28), em amistoso contra o Canadá.

Em coletiva de imprensa, a atacante Adriana, que trabalhou com Arthur no Timão, entre 2018 e 2022, exaltou o método intenso de trabalho do técnico. Do mesmo modo, a volante Angelina celebrou a primeira semana de treinos que o Brasil teve sob o comando do profissional de 42 anos, na Granja Comary, em setembro.

"Trabalhei com o Arthur cinco anos, conheço ele muito bem. É um cara muito exigente naquilo que pede para a gente fazer, todas têm que fazer com muita intensidade. Esse é o trabalho dele, é isso que fez ele ser esse cara vitorioso, que ganhou tantos títulos na carreira. Acho que aqui na Seleção ele vai continuar com essa postura que veio do Corinthians, com essa intensidade, passando tudo o que ele sabe e conhece do futebol feminino para a gente conseguir os resultados aqui na Seleção", declarou Adriana.

"Os primeiros treinos foram muito bons, na Granja. A gente teve bastante tempo por ser apenas treinos, gostamos bastante, o grupo assimilou muito bem as informações e o estilo de jogo do Arthur. Claro que temos muito para aprender, mas acredito que foram dias muito produtivos", afirmou Angelina.

Jogadoras demonstram confiança com estreia de Arthur na Seleção

Além disso, a atacante de 26 anos ? atualmente no Orlando Pride, dos Estados Unidos ? projetou o amistoso que marcará a estreia de Arthur Elias. A Seleção Brasileira feminina enfrenta o Canadá no sábado, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Saputo, em Montreal (CAN).

"A expectativa é a melhor possível [para a estreia de Arthur Elias na Seleção]. Todo mundo está entendendo muito bem o estilo de jogo que ele está nos propondo aqui na Seleção. É isso que vamos colocar dentro de campo neste primeiro amistoso, que será muito difícil, contra o Canadá, uma seleção de muita qualidade. Vamos seguir à risca tudo que ele tem passado para a gente durante os treinamentos e ainda vai passar aqui durante a semana até o nosso primeiro compromisso", analisou a atleta.

Por sua vez, a volante de 23 anos falou sobre sua condição física após se recuperar de grave lesão no joelho. Apesar de não ter recebido muitas oportunidades no clube ? atuou apenas cinco vezes pelo norte-americano OL Reign na temporada ?, a jogadora está confiante e preparada para ajudar o Brasil nos compromissos diante das canadenses.

"Estou me sentindo muito bem, estou confiante. Sei que não tive muitos minutos de jogo após o meu retorno, mas tenho treinado todos os dias, estou bem fisicamente também. Claro que tem o ritmo de jogo em questão, mas estou me sentindo bem e preparada caso tenha a oportunidade de jogar nesses dois jogos contra o Canadá", disse.

"Não tenho nenhuma complicação, nenhum problema. Estou me sentindo muito bem, em todos os treinos. Tem apenas a questão de pegar ritmo de jogo agora, jogar mais pela Seleção. Sinto saudade de estar vestindo a Amarelinha e, se Deus quiser, vai acontecer nessa convocação. Estou preparada, quando tiver a oportunidade dentro de campo, vou dar o meu melhor sempre", completou a meio-campista.

Após apresentação na segunda-feira, em Montreal, a Seleção Brasileira inicia a preparação para os duelos contra o Canadá nesta terça-feira. O Brasil fará dois amistosos diante da equipe da América do Norte, primeiro neste sábado e depois no dia 31 (terça-feira), ambos em solo canadense.