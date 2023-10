Verstappen 'pistola' com falatório no rádio: As melhores frases do GP de F1

Max Verstappen venceu o GP dos EUA e chegou à 15ª vitória na temporada da Fórmula 1, mas nem tudo foram flores.

O tricampeão mundial sofreu com seu sistema de freios e ficou "pistola" com o falatório do engenheiro da Red Bull no rádio durante as curvas mais críticas do Circuito das Américas.

Desclassificados da prova, Hamilton e Leclerc também soltaram o verbo com suas equipes. O UOL separou as melhores frases da corrida em Austin, no Texas. Confira:

Verstappen 'pistola' no rádio

Na penúltima volta, o engenheiro da Red Bull informou a diferença de Verstappen para Hamilton, que voava na segunda posição e ameaçava a terceira vitória seguida do holandês no Texas. O tricampeão não gostou.

Diferença, 3s6. disse o diretor da Red Bull.

Sem falar na frenagem, cara, f... rebateu um irritado Verstappen, xingando no fim.

Dez voltas antes, o tricampeão já havia reclamado do falatório no rádio durante as zonas mais críticas de frenagem no Circuito das Américas.

Mesmo ritmo de Hamilton. informou o engenheiro de prova.

Por favor, sem falar durante a frenagem. respondeu Verstapeen.

Verstappen diz que freios tornaram corrida difícil

Verstappen voltou ao tema dos freios após a suada vitória em Austin, onde ele saiu na sexta posição e precisou fazer uma corrida de recuperação após vacilo no treino classificatório.

Acho que durante toda a corrida tive dificuldades com os freios. Por aqui, existem alguns pontos de frenagem e eu não consegui ter o mesmo ritmo de ontem [na Sprint Race]. Então, isso tornou minha corrida um pouco mais difícil hoje. Você podia ver que estava muito perto no final e também tinha os retardatários. Quando os pneus já estão desgastados, isso torna ainda mais difícil. É incrível vencer o meu 50º Grande Prêmio aqui, estou muito orgulhoso, claro, e vamos continuar lutando por mais.

Hamilton questiona estratégia da Mercedes

Quando Norris parou na volta 18, a Mercedes perguntou a Hamilton se seus pneus aguentariam mais cinco voltas. O inglês admitiu o desgaste.

Lewis, você acha que aguenta mais cinco voltas nesses pneus? Você dá conta? perguntou o diretor da Mercedes no rádio.

Não tenho certeza, cara. Está bem difícil. respondeu Hamilton.

Duas voltas depois, Hamilton espalhou na pista e perdeu alguns segundos que fizeram a diferença no fim.

Pode parar agora dentro da nossa janela de pit stop. orientou o engenheiro da Mercedes na volta 21.

Vocês me deram uma baita lacuna para fechar. reclamou Hamilton cinco voltas depois.

Hamilton reclama, mas agradece no fim

Na volta 44, Hamilton voltou a reclamar da distância para a ponta.

Grande diferença ainda para ele. disse Hamilton, que estava em quarto, em alusão ao líder Verstappen.

Você está pressionando ele, cara. Foco na segunda posição, talvez uma vitória. respondeu a Mercedes.

Hamilton passou Leclerc e Norris logo em seguida. Na última volta, ele apareceu no retrovisor de Verstappen, mas foi atrapalhado pelos retardatários e cruzou a linha de chegada em segundo, antes de ser desclassificado pela FIA. O heptacampeão agradeceu o esforço da equipe.

Fim de semana fantástico, pessoal, muito bem feito! Temos trabalho pela frente em várias áreas diferentes, mas vamos continuar pressionando, estamos cada vez mais perto. Eu realmente agradeço a vocês por não desistirem da gente. agradeceu Hamilton.

Leclerc tem DR com a Ferrari

A cinco voltas do fim, Leclerc viu Sainz encostar no retrovisor e recebeu orientação da Ferrari para deixar o companheiro passar. Ele não gostou nem um pouco, apesar do espanhol estar com pneus mais frescos. Acabou em DR.

Deixe o Sainz passar. Não perca tempo. orientou o engenheiro da Ferrari.

Por que eu tive que deixar o Sainz passar? Vamos falar sobre isso depois da corrida. disse Leclerc um pouco depois.

Com a desclassificação de Hamilton, Sainz herdou o terceiro lugar. Leclerc, que saiu na pole position e terminou em sexto, também foi desclassificado pela FIA.