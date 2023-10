NBB ou Brasileirão? Com Vasco, 6 times estão na elite de futebol e basquete

A partida entre Vasco e Minas que acontece hoje, às 20h (de Brasília), no Ginásio de São Januário, com transmissão ao vivo e com imagens do UOL, tem gosto especial para o time da casa. O jogo não é somente a estreia do Cruz-maltino nesta temporada do NBB. É a volta do clube à elite do basquete nacional.

O Vasco retorna ao NBB após quatro anos longe da principal liga do país. O Cruz-maltino torna-se um dos seis clubes que está na elite tanto do basquete quanto do futebol nacional.

A estreia do Vasco será a primeira partida do NBB transmitida pelo UOL Esporte, no YouTube. Às segundas-feiras, o UOL levará a você uma partida do melhor basquete do Brasil.

NBB com cara de Brasileirão

Com a chegada de Vasco e Botafogo nesta temporada, o NBB tem sete clubes que também são conhecidos pelo futebol. Os outros são Flamengo, São Paulo, Corinthians e Fortaleza — o último em parceria que já dura três anos com o Basquete Cearense, time que disputou o NBB entre 2012 e 2020.

Os clubes de futebol têm alcançado resultados expressivos no basquete, em especial o Flamengo. Metade dos 14 títulos disputados na história do NBB ficou nas mãos do Rubro-Negro. O São Paulo, iniciativa mais recente — estreou no Novo Basquete Brasil em 2019 —, já acumula dois vice-campeonatos.

O Vasco nunca ganhou uma série de playoffs em suas três temporadas no NBB. O Cruz-maltino caiu nas oitavas de final em 2016/17 e 2017/18, além de terminar sua temporada de despedida da liga (2018/19) na vice-lanterna.

Retomada da tradição no basquete

Eurico Miranda comemora título nacional do time de basquete do Vasco em 2001 Imagem: Divulgação/CBB

Adormecido durante a 'era NBB' (desde 2008), o Vasco é um gigante do basquete nacional. O clube conquistou dois títulos brasileiros e duas Ligas Sul-Americanas entre 1999 e 2001, época na qual o time feminino também levantou taças. Mas os problemas financeiros ao longo do século XXI enfraqueceram o projeto multi-esportivo do Cruz-maltino.

O projeto de retomada do basquete foi viabilizado após o Vasco fechar patrocínios, incluindo com empresa de Ronaldinho Gaúcho. O time oficialmente se chama R10 Score Vasco, levando o nome do app de estatísticas esportivas.

O torcedor tem entendido que esse é um processo de médio e longo prazo e que não pensamos em nada imediato, até porque isso não seria possível, entendendo todo o investimento que vem sendo feito em outros times há alguns anos. Estamos voltando agora e não só prometendo, mas mostrando ao nosso torcedor o caminho que queremos seguir Gegê Chaia, gestor técnico do Vasco, em entrevista à LNB

O Vasco volta a NBB com um elenco jovem, auxiliado por alguns veteranos. 8 dos 14 jogadores têm 23 anos de idade ou menos, mas nomes experientes como Gustavo Basílio — que já defendeu o Cruz-maltino em 2017/18 — e Cauê Verzola trazem experiência ao elenco.

A pré-temporada do Gigante da Colina teve conquista de título. O Vasco venceu a Copa KTO, quadrangular que contou com participação de Caxias e União Corinthians, times que também vão disputar a próxima edição do NBB.