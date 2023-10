Thiago Maia destaca começo de trabalho de Tite no Flamengo

O Flamengo manteve 100% de aproveitamento sob o comando de Tite. Desta vez, os rubro-negros venceram o clássico contra o Vasco, no Maracanã, e o volante Thiago Maia falou sobre o trabalho do novo treinador do clube.

"O Tite é um cara que conversa muito no dia a dia. Ele tem passado muita experiência. Tem dado certo. Sempre fala "quando um for, o outro fica", seja no meio como nas laterais", disse.

Thiago Maia também comentou sobre o desempenho defensivo do Flamengo contra o rival.

"Temos treinado bastante a parte defensiva. O Tite cobra bastante. Cobra os atacantes para ajudar. Saímos de dois jogos sem levar gols. Isso mostra o trabalho. O Rossi também temos que falar, com as defesas nas duas partidas", declarou.

Primeiro jogo de Tite comandando o MENGÃO no Maraca! + 3 pts! #VamosFlamengo ? Paula Reis / CRF pic.twitter.com/7bxz99V7hn ? Flamengo (@Flamengo) October 22, 2023

Com o resultado no Clássico do Milhões, o Flamengo assumiu a terceira posição do Campeonato Brasileiro. Agora, os rubro-negros terão pela frente o Grêmio, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre.