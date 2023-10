Simulado testa resgate para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

As equipes esportiva e médica encerraram no último sábado, no Autódromo de Interlagos, os preparativos para receber o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Os procedimentos dos fiscais de pista e box, depois do período de treinamento, foram encerrados.

Os sempre necessários exercícios de extração de pilotos em caso de acidente, transporte para o centro médico e, em seguida, para um dos dois hospitais de plantão funcionaram com precisão.

No "simulado" do último sábado, participaram 16 médicos e 8 enfermeiros. Nos três dias do GP, 3, 4 e 5 de novembro, serão 36 médicos e 18 enfermeiros no centro médico do autódromo de Interlagos e duas equipes de plantão nos dois hospitais.

O "piloto" que foi retirado de um monoposto para simular um acidente foi, na verdade, uma médica, Gabriela Feliciano. Ela foi levada para o centro médico e depois, de helicóptero, para o hospital. Dino Altmann, diretor-médico do GP São Paulo de F1, avalia que o exercício foi perfeito: "estamos prontos para mais um Grande Prêmio".

Na parte esportiva, o número de fiscais de pista aumentou em 20%, chegando a 380 voluntários (três por cada posto) nos 4,3 quilômetros do circuito, além da área de box. A direção de prova estabeleceu 17 telehandlers (equipamento para remoção dos carros) em vez dos 14 utilizados no ano passado. Um dos motivos para o aumento do efetivo foi a introdução de uma nova categoria suporte do evento , a Fórmula 4. Além da tradicional competição com os carros Porsche.

Os exercícios de remoção dos carros em caso de acidente ou falha mecânica foram praticados com monopostos criados por alunos de engenharia de distintas faculdades como a Universidade Federal do ABC, Faculdade de Engenharia Industrial, Mauá e Unesp Bauru.

"Além de cumprir perfeitamente a função, o emprego dos carros pela organização do GP também serve de incentivo para os estudantes continuarem desenvolvendo esse projeto", justificou Felippe Biazzi, diretor de prova do GP São Paulo de F1.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2023 acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo.