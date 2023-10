Sequência em casa com Choque-Rei: veja agenda do Palmeiras na semana

O Palmeiras terá dois jogos seguidos em casa. Diante da torcida, o clube precisa engatar boa sequência para se manter no G4 do Brasileirão e conquistar a vaga na Libertadores de 2024, após a vitória contra o Coritiba, por 2 a 0, neste domingo.

A delegação alviverde retornou a São Paulo logo após a partida e não terá muito descanso antes da sequência diante da torcida. Já na segunda-feira, o time já deve se reapresentar na Academia de Futebol para dar início à curta preparação para o clássico.

Na quarta-feira, o Verdão já recebe o São Paulo, no Allianz Parque. O duelo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para as 20 horas (de Brasília). No Choque-Rei, o técnico Abel Ferreira já estará à beira do gramado para comandar o time.

Passado o clássico, o elenco já volta as atenções para o Bahia. No sábado, o Verdão faz mais um duelo no Allianz Parque, às 19 horas, pela 30ª rodada do Brasileiro.

A vitória sobre o Coritiba deu um fôlego para a equipe antes do clássico. Com 47 pontos, o Palmeiras retornou ao G4 da competição, e fica em quarto lugar, seguindo na briga por uma vaga na próxima Libertadores.