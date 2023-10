São Paulo anuncia renovação com meio-campista Alisson até o final de 2026

O São Paulo anunciou na manhã de hoje (23) a renovação de contrato do meio-campista Alisson, de 30 anos. O atleta está no Tricolor desde o início de 2022 e tinha acordo com o clube até o final de 2024. Agora, com o novo acerto, o jogador defenderá o time até o fim de 2026.

Desde que chegou ao clube, Alisson disputou 84 jogos, marcou quatro gols e deu oito assistências. Em 2023, o meio-campista participou de 46 partidas e marcou um único gol, que veio na vitória por 2 a 0 contra o Puerto Cabello, da Venezuela, na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

"É um momento muito feliz, porque tenho um carinho enorme pelo clube, pelos funcionários e pela torcida. Gratidão enorme. Todos me receberam bem desde o meu primeiro dia aqui. E que eu possa continuar no São Paulo por muitos anos", disse o atleta.

????????! Tem campeão da Copa do Brasil de contrato novo! Alisson é do Tricolor até 2??0??2??6??!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/mvzSXmIOBu ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 23, 2023

Alisson é peça chave no esquema de Dorival Júnior e tem garantido seu lugar na equipe titular. Desde a chegada do treinador, em abril, o camisa 25 foi relacionado para todos os compromissos do Tricolor e atuou em 39 dos 44 jogos neste período. Os únicos cinco duelos em que não entrou foi para ser poupado.

O presidente Julio Casares também valorizou a renovação e a importância do experiente meio-campista no elenco tricolor.

"A renovação do Alisson é muito importante, ele é um grande profissional, atleta e comprovou isso durante a conquista da Copa do Brasil. É um momento de felicidade. O Alisson tem muita técnica e é um ativo do São Paulo", analisou.

Depois de superar a depressão, Alisson passou por um momento de transformação também dentro de campo. Antes atuando como um meia mais ofensivo e aberto pelos lados do campo, passou a atuar como segundo volante na atual temporada e superou a concorrência de atletas que já faziam a função dentro do elenco do São Paulo.

