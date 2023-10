Santos tem confronto direto no Brasileiro e clássico nesta semana; veja programação

Com a meta de apagar a atuação contra o Internacional, o Santos terá uma semana cheia para fazer os ajustes necessários. O Peixe tem dois confrontos fundamentais no Brasileirão.

Na quinta-feira, os comandados de Marcelo Fernandes terão pela frente o Coritiba, adversário direto na briga pela permanência na elite do futebol brasileiro. O jogo vai acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, na Vila Belmiro.

Depois do duelo, o Santos foca no clássico contra o Corinthians, outro rival direto para fugir do Z4 do Brasileirão. A partida está marcada para ocorrer às 18h30 desse domingo, na Neo Química Arena.

Essa será a primeira semana cheia do Alvinegro Praiano desde a sequência contra Bahia e Cruzeiro no torneio de pontos corridos, no meio de setembro. Após perder da Raposa, o Peixe ganhou do Tricolor de Aço no começo de trabalho de Marcelo Fernandes.

Com 30 pontos, o Peixe está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Goiás, com 31.