Santos sub-20 goleia o Projeto Futebol é Vida em estreia na Brasil Ladies Cup

O Santos sub-20 estreou com o pé direto na Brasil Ladies Cup. Nesta segunda-feira, as Sereias da Vila golearam o Projeto Futebol é Vida, no Estádio José de Araújo Cintra, em Amparo.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, as mineiras abriram o placar após cobrança de falta de Lalá. Pouco tempo depois, aos 46, o Peixe empatou com Gabi Leveque, também em bola parada.

2T/42?: QUE GOLAÇO! MAIS UM DELA! Isa Viana arrisca de fora e faz um lindo gol, o quarto santista na partida! ??#SANxFEV | 4×1 pic.twitter.com/ouH3XVnLmz ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) October 23, 2023

No começo da segunda etapa, Vitória Ramos deixou o Santos na frente. Depois, quando o relógio marcava 39, Isa Vianna ampliou a vantagem de pênalti. Pouco depois, aos 42, a atacante marcou novamente e transformou a vitória em goleada.

Com a vitória, o Peixe está na primeira posição do Grupo C, mesma pontuação que o Grêmio, com vantagem nos gols marcados (4 vs 3). O próximo adversário das Sereias da Vila no torneio será o Realidade Jovem, nessa quarta-feira, às 9h (de Brasília), no mesmo local.