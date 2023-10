Santos iguala maior goleada sofrida na história do clube no Brasileirão

Ontem (22), o Santos foi goleado pelo Internacional, por 7 a 1, no Beira-Rio, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a pior goleada sofrida por um time na atual edição do torneio. Antes, o Palmeiras 5 x 0 Goiás, pelo primeiro turno, detinha o posto.

Na trágica tarde, o Santos igualou outra marca negativa. Em 2005, o Alvinegro Praiano perdeu de 7 a 1 do Corinthians, o que era até então de forma isolada o maior revés santista no Brasileirão.

Na ocasião, Tévez (3x), Nilmar (2x), Marcelo Mattos e Rosinei marcaram os tentos do Timão. Genilson foi o único a balançar as redes pelo Peixe.

No Beira-Rio, os 'carrascos' do Santos foram Enner Valencia (2x), Alan Patrick, Fabrício Bustos, Wanderson, Luiz Adriano e Kevyson (contra). Maxi Silveira descontou para o Peixe.

Com o resultado, o Santos se manteve com 30 pontos, no 18° lugar da tabela do Brasileirão. Em busca de se recuperar e deixar o Z4, o Peixe enfrenta o Coritiba na próxima rodada. O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (26), na Vila Belmiro.

