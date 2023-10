Santos coloca trono do Rei na Vila Belmiro na data do aniversário de Pelé

O Santos prestou uma homenagem a Pelé nesta segunda-feira. O dia 23 de outubro marca a data de aniversário do Rei do Futebol, que completaria 83 anos.

O trono do Rei ficou posicionado no centro do gramado da Vila Belmiro. Nas redes sociais, o Peixe postou a definição do verbete Pelé em celebração ao dia.

"Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único", escreveu o clube em sua conta no X (antigo Twitter).

O trono do Rei Pelé ficou posicionado no centro do gramado da Vila Belmiro durante este 23 de outubro, data de aniversário do maior atleta de todos os tempos. ? pic.twitter.com/y2Mde1w0yx ? Santos FC (@SantosFC) October 23, 2023

Na partida contra o Internacional, o Santos aqueceu e disputou a partida com uma camisa especial em homenagem a Pelé. Outra honraria ao Rei do Futebol nos últimos dias foi da prefeitura de São Vicente, na revitalização de um píer na cidade.