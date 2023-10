Quem é o estreante de 17 anos que virou herói do Barça em 34 segundos

Ontem o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 no Campeonato Espanhol, e o destaque improvável da partida foi o atacante Marc Guiu, de apenas 17 anos. Em menos de 1 minuto, o estreante balançou as redes, com direito a recorde.

O jovem entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo, vestindo pela primeira vez a camisa do time profissional do Barça. Menos de um minuto depois, Guiu recebeu um passe de João Félix e fez o gol da vitória.

Com o resultado, o camisa 38 se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na estreia em uma partida da La Liga.

Cria do Barça

O jogador começou a sua história no Barcelona com apenas sete anos, quando foi integrado à base do clube. Naquela época, ele já chamava a atenção de Deco, que hoje é diretor de futebol de Barcelona.

Com 1,87m de altura, Guiu tem se destacado pela velocidade e pela capacidade de finalização. Ele já atuou pela seleção espanhola na Eurocopa sub-17, marcando quatro gols.

Em 2022, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o Barcelona.

Guiu é descrito como um clássico camisa 9, bom na área e vigoroso fisicamente. Entre seus pontos fortes está o jogo aéreo.

Marc Guiu tem gol e brilho, eu gosto muito. Não tenho problemas em escalar os jovens da casa. Eles têm talento e precisamos confiar neles. Foi o que aconteceu comigo quando eu tinha 17 ou 18 anos.

Xavi, treinador do Barça, após a partida

A emoção da família do Marc Guiu após ele marcar o gol da vitória do Barça. ??



@postunited pic.twitter.com/ywvJd1mcSo -- FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 23, 2023

Nas redes sociais, o estreante comemorou o bom desempenho.

Agradeço pela confiança do treinador em um dia tão especial, e também a todos os treinadores, companheiros, amigos e família, que me ajudaram a chegar até aqui.

Marc Guiu

Próximos passos do Barça

Agora, o Barça fica a apenas um ponto do líder da competição, o Real Madrid, e do Girona, que tem a mesma pontuação.

O próximo jogo do Barça acontece na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, contra o Shakhtar Donetsk. No sábado (28), o Barcelona enfrenta o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.