PVC: Torço para que não caia, mas acho que o Santos não escapa da Série B

O Santos será rebaixado pela primeira vez em sua história? No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho destacou que a tabela do Peixe é muito complicada nas últimas 10 rodadas do Brasileirão. Para ele, dessa vez o Alvinegro Praiano não escapa da segunda divisão.

'Acho que o Santos não escapa do rebaixamento': "Eu acho que o Santos vai cair. Torço para que não caia, mas acho que não vai escapar, um pouco pela tabela que tem pela frente. O Santos tem oito vitórias, mas três foram nos últimos cinco jogos, ele pode conseguir cinco nos próximos 10 jogos, não é esse o problema, o problema é voltar a jogar no nível que jogou contra o Palmeiras, por exemplo".

'Grande candidato para livrar o Santos é o Goiás': "O Santos tem uma final de campeonato contra o Coritiba, tem que ganhar do Coritiba de qualquer jeito na Vila Belmiro. Aí ele vai a 33 pontos e pode fazer o clássico contra o Corinthians, no domingo, com os dois na zona de rebaixamento. Acho improvável, porque o Goiás joga bem, mas não ganha jogos. Dos últimos 10 jogos, o Goiás ganhou dois, embora só tenha perdido um, o Goiás empata, empata e empata. O grande candidato para livrar Santos ou Vasco é o Goiás, porque o Goiás não ganha jogos, ele empata muito".

