Por que a seleção brasileira feminina de futebol não disputa o Pan 2023?

Do UOL, em São Paulo

O futebol feminino estreou ontem no Pan de Santiago e a ausência do Brasil chamou a atenção, mas é por um bom motivo: a vaga para as Olimpíadas está garantida.

O que aconteceu:

As vagas para o Pan são distribuídas para as seleções que ficam em terceiro, quarto e quinto lugar na Copa América.

O Brasil foi o campeão do torneio e a Colômbia, vice-campeã, por isso elas não disputam essa edição do Pan.

Além da conquista do título e da vaga na Copa do Mundo, as duas garantiram vaga nas Olimpíadas de 2024, em Paris.

A seleção brasileira é a maior campeã do torneio, e conquistou o ouro em 2003, 2007 e 2015. Estados Unidos, Canadá e Colômbia têm um título.

Pan 2023

Nesta edição de Santiago Argentina, Paraguai, Chile e Venezuela são as representantes da Conmebol.

E as seleções de México, Jamaica, Costa Rica e Estados Unidos são as outras participantes da modalidade.

