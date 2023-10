Pan 2023: Laura Amaro conquista o bronze no levantamento de peso

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A brasileira Laura Amaro conquistou o bronze no levantamento de peso feminino categoria 81kg. Foi a primeira medalha da atleta em Jogos Pan-Americanos.

Olivia Reeves, dos Estados Unidos, ficou com o ouro, enquanto Yudelina Mejia, da República Dominicana, com a prata.

Laura fez 110kg no arranco e 132kg no arremesso, somando 242kg. Olivia somou 258Kg (114Kg e 144Kg), e Yudelina 244Kg (111Kg e 133Kg).

"Eu estou muito feliz. Nesse momento da temporada, nesse momento da minha carreira, essa medalha é muito importante. É muito mais do que um bronze, significa muito. Realmente, é um momento difícil na temporada para todas as atletas. Você vê que está todo mundo tentando se manter bem e constante, e isso está sendo muito difícil. Então, acertar esse resultado, conseguir essa medalha...Fizemos estratégias boas na competição. Acertamos os momentos que precisávamos acertar", disse.

"Competição mais bonita que eu já participei. Muita gente, uma energia incrível e que bom que eu consegui crescer e jogar minha energia para fora também. Estou muito feliz. Quero agradecer muito a todo mundo que torce por mim, a todo mundo que compartilha dessa energia. Essa medalha, nesse momento da minha carreira, é muito especial", completou.

No masculino 102Kg, o brasileiro Marco Túlio Gregório ficou na sétima colocação. Ele somou 353Kg levantados, com 163Kg no arranco e 190Kg no arremesso.

