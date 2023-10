Pan 2023: Ingrid e Giovanna conquistam bronze nos saltos ornamentais

Ingrid de Oliveira e Giovanna Pedroso conquistaram a medalha de bronze na plataforma sincronizada de 10m nos saltos ornamentais no Pan 2023, na noite de hoje (23), em Santiago.

Ingrid e Giovanna tiveram nota 273.60, e ficaram à frente da dupla cubana, com nota 260.82.

À frente do Brasil, as mexicanas Gabriela Agundez e Alejandra Orozco conquistaram o ouro, com a nota 315.42, e as canadenses Kate Anne Miller e Caeli Mckay, com 310.29, que ficaram com a prata.

As norte-americanas Jordan Skilken e Nike Agunbiade não compareceram à final, e ficaram sem nota.

No trampolim 3m, mexicano fatura o ouro

Na categoria trampolim 3m, Osmar Olvera conquistou o 16º ouro do México nos Jogos Pan-Americanos, com nota 536.15.

Atrás dele estiveram o colombiano Luis Felipe Uribe (444.25), com a prata, e o norte-americano Ryan Jack (435.35), com o bronze.

