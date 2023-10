Pan 2023: Brasil marca no fim e vence EUA na estreia no futebol masculino

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A seleção masculina do Brasil estreou nos Jogos Pan-Americanos de Santiago na noite de hoje (23), com uma vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos. O zagueiro Miranda balançou a rede no fim do jogo.

Com o resultado, a equipe de Ramon Menezes tem três pontos no Grupo B da competição, empatada com a Colômbia, que venceu Honduras.

A equipe de Ramon volta a campo na quinta-feira, às 20h, contra a Colômbia, em Viña del Mar, no Estádio Sausalito.

Ao final da primeira fase, os dois melhores classificados de cada grupo enfrentam os vice-líderes do outro grupo, em partidas válidas pela semifinal.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi com o Brasil com mais posse de bola e também maior presença no campo de ataque, mas o time canarinho não demonstrava criatividade para achar espaços na marcação dos Estados Unidos.

A melhor chance dos comandados de Ramon foi em uma finalização da intermediária de Igor Jesus.

Os norte-americanos, por outro lado, tiveram as oportunidades mais claras. A primeira foi com Neri, logo no começo, e depois com Dipietro — Arthur Chaves tirou quase em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Brasil melhorou, teve mais efetividade e conseguiu empurrar os Estados Unidos. Em um contra-ataque bem armado, a equipe fez uma "blitz" e o goleiro Carrera teve de fazer três defesas em meio a um bate e rebate na área.

A equipe esteve perto de abrir o placar aos 15 minutos do 2º tempo. Após levantamento na área, Matheus Nascimento cabeceou e Carrera defendeu. No rebote, Arthur Chaves carimbou a trave.

Aos poucos, o Brasil perdeu o ímpeto e o duelo ficou mais preso. Nos minutos finais, porém, o time verde e amarelo balançou a rede e garantiu o triunfo. Após cruzamento de Biro e um desvio na área, Miranda apareceu na segunda trave, atrás da defesa norte-americana, e, de cabeça, movimentou o placar.

