Palmeiras x São Paulo: saiba informações e onde assistir ao jogo de volta da semifinal do Paulista sub-17

Palmeiras x São Paulo voltam a se encontrar em mais uma oportunidade pelo sub-17. Nesta terça-feira, as equipes entram em campo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista da categoria. O duelo acontece às 20 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

A entrada para o duelo será gratuita. Só será permitida a entrada de torcedores palmeirenses, já que em clássico, em São Paulo, não é autorizada presença de torcida visitante. A partida terá transmissão do canal do YouTube Futebol Paulista e da TV Palmeiras.

O jogo de ida, disputado no CT de Cotia, terminou empatado em 1 a 1. Ferreira marcou o gol do Tricolor, e Rafael Coutinho fez para o Alviverde.

No fim de semana, aconteceu outro Choque-Rei, mas válido pela final do Campeonato Brasileiro sub-17. As Crias da Academia fizeram 3 a 0 nas Crias de Cotia e faturaram o bicampeonato consecutivo. Estêvão marcou os três gols palmeirenses.

Em toda a competição, o Palmeiras, do técnico Rafael Paiva, somou 17 vitórias, sofreu três empates e três derrotas. A equipe marcou 77 gols e sofreu 13. Já o São Paulo, comandado por Allan Barcellos, tem 16 vitórias, quatro empates e três derrotas na competição.

Quem avançar no Choque-Rei garante uma vaga na decisão do Estadual sub-17, e enfrenta o vencedor da outra semifinal, disputada entre Corinthians e Red Bull Bragantino.