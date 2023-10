Palmeiras volta a marcar mais de um gol em um único jogo após quase dois meses

O Palmeiras, finalmente, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, o Verdão bateu o Coritiba, por 2 a 0. Além de colocar fim a uma série de quatro derrotas, a equipe palmeirense voltou a marcar mais de um gol em um único jogo depois de quase dois meses. Gustavo Gómez abriu o placar para o Verdão, enquanto Piquerez ampliou.

A última vez que a equipe palmeirense havia balançado a rede por mais de uma vez em uma partida, foi no dia 23 de agosto, quando venceu o Deportivo Pereira, por 4 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Depois dessa partida, o Palmeiras teve outros onze compromissos. Foram três vitórias, quatro derrotas e quatro empates. Neles, o Verdão ou não marcou nenhuma vez, ou anotou apenas um gol.

Muito dos problemas do ataque do Alviverde é colocado na ausência de Dudu, que se recupera de grave lesão no joelho. A última partida completa do camisa 7, inclusive, foi contra o time colombiano, na competição continental. Depois, ele atuou mais apenas contra o Vasco, quando sofreu a lesão, e precisou sair ainda no primeiro tempo.

Assim, sem Dudu, o Palmeiras ainda tenta encontrar o ataque ideal. Contra o Coxa, Flaco López e Breno Lopes ganharam oportunidades como titular, já que Rony foi para o banco, e Endrick, suspenso, não estava à disposição.

Outra marca importante no triunfo sobre o time paranaense foi a de não levar gol, algo que não acontecia há quatro jogos.

Veja a sequência citada do Palmeiras:

Coritiba 0 x 2 Palmeiras (Brasileirão)



Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG (Brasileirão)



Palmeiras 1 x 2 Santos (Brasileirão)



Palmeiras 1 x 1 Boca Juniors (Libertadores)



Red Bull Bragantino 2 x 1 Palmeiras (Brasileirão)



Boca Juniors 0 x 0 Palmeiras (Libertadores)



Grêmio 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão)



Palmeiras 1 x 0 Goiás (Brasileirão)



Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão)



Palmeiras 0 x 0 Vasco (Libertadores)



Palmeiras 1 x 0 Vasco (Brasileirão)