Palmeiras se reapresenta após vitória sobre o Coritiba e treina de olho no São Paulo

Após vencer o Coritiba, por 2 a 0, nesse domingo, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta segunda-feira e deu início preparação para o clássico contra o São Paulo, que já acontece na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo sobre o Coritiba, no Couto Pereira, encerrou uma série negativa de quatro derrotas seguidas do Verdão no campeonato. Além disso, o resultado colocou a equipe de Abel Ferreira de volta no G4, com 47 pontos.

Os jogadores que foram titulares na partida que aconteceu em Curitiba realizaram apenas as atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Enquanto os demais foram a campo e fizeram um treino coletivo em campo reduzido.

As atividades também contaram com as presenças de alguns jogadores da base do Palmeiras. Por último, os atletas treinaram finalizações.

Para o Choque-Rei, o Palmeiras poderá voltar a contar com o técnico Abel Ferreira à beira do gramado. O treinador cumpriu gancho de dois jogos depois de ser julgado pelo STJD por declarações dados no jogo contra o Grêmio. Já em campo, o treinador terá os desfalques de Atuesta (transição física), Dudu (cirurgia no joelho) e Gabriel Menino (cirurgia no tornozelo).