Palmeiras empata com a Portuguesa pela ida das quartas de final do Paulistão sub-20

O confronto entre Palmeiras e Portuguesa, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 terminou com o placar zerado nesta segunda-feira. Com a Lusa como mandante, as equipes não conseguiram balançar as redes no Parque São Jorge, em São Paulo.

As equipes voltam a se enfrentar no sábado, às 11h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Como o primeiro duelo terminou empatado, o time que vencer o jogo de volta avança para as semifinais do Paulistão sub-20. Caso o empate permaneça, a decisão será através da disputa de pênaltis.

Além de Palmeiras e Portuguesa, Bragantino, Ferroviária, Ibrachina, São Paulo, Novorizontino e Botafogo-SP seguem vivos na competição.

FINAL DE JOGO! ?? Portuguesa 0x0 Palmeiras, na Fazendinha, pela partida de ida das quartas de final do Paulistão S-20. O jogo da volta acontece no próximo sábado (28), às 11h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. ? Portuguesa#SomosLusa #VamosÀLuta #CriasDaLusa pic.twitter.com/244r3uk5rQ ? Portuguesa ??? (@Lusa_Oficial) October 24, 2023

A condição do gramado prejudicou um pouco a qualidade do jogo entre Palmeiras e Portuguesa. A melhor chance do Verdão no primeiro tempo, das poucas criadas, saiu dos pés de Thalys, que bateu fraco e parou na defesa de Ronaldo. Na segunda etapa, os visitantes passaram perto de marcar. Arthur bateu forte, mas acertou a trave. Os lusitanos assustaram com Leandro. O atacante invadiu a área, limpou a marcação e finalizou rasteiro, fácil para a defesa de Kaique.