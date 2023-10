Minas vira o jogo contra o Vasco, segue invicto e lidera o NBB

Isolado na liderança com 100% de aproveitamento, o Minas Tênis Clube venceu o Vasco, de virada, por 72 a 60 pela segunda rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), na noite desta segunda-feira (23), no Ginásio de São Januário.

O UOL transmite, todas as segundas-feiras, uma partida ao vivo e com imagens do NBB Caixa, principal torneio de basquete do país.

O destaque foi Chuzito González (Minas), cestinha da partida, que garantiu 19 pontos no confronto.

Com o resultado, o Minas manteve a sequência invicta e disparou na 1ª colocação do torneio, com seis pontos. A "Tempestade" venceu os três jogos que disputou, todos curiosamente contra adversários cariocas: Flamengo, Botafogo e, hoje, o Vasco — apesar do NBB estar na segunda rodada, o Minas enfrentou o Flamengo em jogo antecipado.

O Vasco, que fez sua estreia na temporada, somou 1 ponto. O clube carioca volta à quadra na próxima quinta (26), em jogo contra o Pato Basquete.

Como foi o jogo

Primeiro quarto teve disputa acirrada e vitória parcial do Vasco por 18 a 16. Com destaque para Eugeniusz, o Gigante da Colina se sobressaiu nos arremessos de três pontos e teve pequena vantagem sobre o Minas — comandado pelo argentino Baralle, que faz um bom início de temporada.

Segundo quarto: Vasco começou bem, mas relaxou e o Minas quase empatou. Mantendo a estratégia inicial, o Vasco se aproveitou da abertura dada pelo Minas e abriu 12 pontos de diferença (parcial de 32/20) nos primeiros cinco minutos. Já nos momentos finais, os visitantes melhoraram e encostaram no placar, mas não conseguiram o empate. Vantagem carioca fechada em 35 a 34.

Minas voltou do intervalo muito superior ao Vasco e virou. Os mineiros limitaram bastante as ofensivas do Vasco e tiveram boa crescente no ataque, principalmente aproveitando os rebotes. Chuzito foi o nome do terceiro quarto e, com um belo lance no final, fechou o período em 26 a 14 (e placar de 60 a 49).

No último quarto, o Minas teve mais uma vez o controle total das ações e pontuou bem. A equipe mineira manteve a regularidade na etapa final e garantiu o resultado contra um Vasco que ainda está em construção. O time de Léo Figueiró retomou a confiança, mas estava com muita diferença de pontos para sonhar com uma virada. No fim, a vitória do Minas foi sacramentada em 72 a 60.