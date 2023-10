Au, Au, Au, Cachorrão é animal! Brasileiro fatura mais um ouro no Pan 2023

Do UOL, em Santiago e São Paulo

Guilherme Costa, o "Cachorrão" conquistou a medalha de ouro nos 800m livre dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

O venezuelano Alfonso Mestre e o norte-americano John William Gallant ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Destaque em provas longas

Cachorrão tem se especializado nas provas de longa distância. No sábado (21), ele o ouro nos 400m livre e cravou o novo recorde pan-americano da prova, após concluí-la em 3min46s79.

Ele ainda pode sair de Santiago com mais duas medalhas: no 1.500m livre e no revezamento 4x200m livre.

Nos Pan de 2019, em Lima, Guilherme conquistou o ouro nos 1500m livre.

Origem do apelido

Costa é conhecido como "Cachorrão" desde a infância e origem do apelido é curiosa.

Ele foi mordido por um cachorro, quando foi buscar a bola que jogava com os amigos em Angra dos Reis.

No dia seguinte, eles não encontraram mais o animal e os amigos atribuíram isso à mordida dada no atleta, apelidando o amigo.

Confira os outros resultados da natação

