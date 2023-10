Manchester City repudia cantos ironizando morte de Bobby Charlton, lenda do United

O Manchester City repudiou através de um comunicado os cantos feitos por torcedores do clube ironizando a morte de Bobby Charlton no jogo do time neste último sábado. O ídolo do Manchester United e do futebol inglês morreu no dia do confronto, aos 86 anos.

Durante a vitória do City por 2 a 1 contra o Brighton, parte da torcida mandante cantou "Charlton está no caixão". Segundo o clube, imagens do circuito interno do Etihad Stadium já estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos torcedores e aplicar as punições cabíveis.

"O Manchester City está extremamente desapontado ao tomar conhecimento dos cantos ofensivos vindos de um pequeno número de indivíduos contra o Sir Bobby Charlton em algumas partes do Etihad Stadium durante o intervalo do jogo de ontem pela Premier League contra o Brighton. O clube condena os cantos e pede desculpas à família e aos amigos do Sir Bobby e a todos no Manchester United", começa a nota.

.@PepTeam has paid his own special tribute to Sir Bobby Charlton following the news of the Manchester United and England legend's passing earlier today at the age of 86. ? Manchester City (@ManCity) October 21, 2023

"Neste dia de todos os dias, quando o estádio se levantou para homenagear o nosso próprio ídolo Francis Lee (que morreu no dia 2 de outubro), torcedores do Manchester City deveriam entender e apreciar intensamente como qualquer um o respeito no nosso esporte. Nosso time de segurança está analisando imagens do circuito de segurança. Agradecemos aqueles que já vieram denunciar esse fato. Seguimos pedindo qualquer informação que possa nos ajudar a identificar os indivíduos envolvidos para que possamos aplicar a punição cabível e pedir ordens de banimento", concluiu.