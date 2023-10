FPF define datas e horários da semifinal do Campeonato Paulista feminino entre Corinthians e Palmeiras; confira

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu as datas e os horários de uma das semifinais do Campeonato Paulista feminino, que será disputada entre Corinthians e Palmeiras. As equipes recentemente se enfrentaram na final da Copa Libertadores e agora se preparam para duelar em sistema de ida e volta no próximo mês, pelo Estadual.

O jogo de ida será disputado no dia 4 de novembro, com mando do Palmeiras, no estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí-SP. A bola rola às 11h (de Brasília).

Já a volta está programada para o dia 12 de novembro, na Neo Química Arena, também às 11 horas (de Brasília).

Quem avançar no Derby, encara São Paulo ou Santos, que se enfrentam no outro lado da chave. O Palmeiras é o atual campeão paulista, tendo conquistado o troféu em cima do Peixe na última edição.

Na final da Copa Libertadores, o Corinthians venceu as palestrinas por 1 a 0, com gol de Millene. Com o resultado, o Timão se isolou como o clube que mais conquistou a América na categoria, com quatro troféus.

A grande mudança para o Derby do Paulista é que as Brabas não contarão com a presença de Arthur Elias à beira do campo, já que o treinador se dedicará exclusivamente ao comando técnico da Seleção Brasileira a partir de agora.