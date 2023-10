Flavinha é prata no individual geral; Brasil vai ao pódio no salto e no levantamento de peso

A ginástica artística brasileira conquistou mais uma medalha no Pan-Americano de Santiago com Flávia Saraiva. Nesta segunda-feira, a ginasta ficou com a prata no individual geral feminino, atrás apenas da norte-americana Kayla Dicello. Jade Barbosa passou perto da medalha, mas ficou na quarta colocação.

Flávia Saraiva começou com 13.966 no salto, que foi seguido por 13.533 nas barras assimétricas e 14.166 na trave. No solo, em que foi bronze no Mundial, há menos de um mês, a nota de 12.900 não foi suficiente para ser campeã. Com 54.565 pontos no total, a brasileira foi superada por Kayla Dicello, que somou 54.699.

Jade Barbosa passou perto do pódio, mas acabou perdendo a disputa contra a norte-americana Jordan Chiles. A ginasta carioca chegou a ficar em terceiro com sua nota na trave. Apesar disso, terminou com 53.333, enquanto Chiles fez 53.999 para levar o bronze.

Laura Amaro leva o bronze no levantamento de peso

Laura Amaro conquistou sua primeira medalha em Jogos Pan-Americanos nesta segunda-feira. Na categoria 81kg, a brasileira somou 242kg, com 132kg no arremesso e 110kg no arranco e ficou com o bronze.

A norte-americana Olivia Reeves levou o ouro com 258kg, seguida pela dominicana Yudelina Mejía, que terminou na segunda colocação com 244kg somados.

Brasil é bronze no salto sincronizado

A dupla formada por Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso conquistou o bronze no salto sincronizado da plataforma de 10 metros. As brasileiras somaram 273.60 pontos. O ouro ficou com a dupla mexicana Alejandra Orozco e Gabriela Agundez, com 312.43, e as canadenses Caeli McKay e Kate Anne Miller levaram a prata, com 310.29.