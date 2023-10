Empoli supera Fiorentina e deixa a zona de rebaixamento do Italiano; Udinese e Lecce empatam

A nona rodada do Campeonato Italiano se encerrou nesta segunda-feira com a saída do Empoli da zona do rebaixamento, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Fiorentina, e o empate entre Udinese e Lecce.

No estádio Artemio Franchi, o Empoli balançou as redes com Francesco Caputo e Emmanuel Gyasi para superar a Fiorentina, que terminou a rodada na quinta colocação, com 17 pontos. Os visitantes alcançaram sete pontos com o triunfo e conseguiram deixar a zona de rebaixamento, agora assumem a 17ª posição.

A próxima partida do Empoli será na segunda-feira, às 14h30 (de Brasília), contra o Atalanta. O Fiorentina volta a campo na quinta-feira, às 16h, para enfrentar o Cukaricki Stankom, da Sérvia, pela Liga Conferência.

Caputo nel primo tempo, Gyasi nella ripresa, il derby è azzurro!!!!

Al Franchi Empoli batte Fiorentina 2-0!!! pic.twitter.com/GzcBgorrxe ? Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) October 23, 2023

Udinese e Lecce duelaram no Bluenergy Stadium e os donos da casa saíram na frente com um gol de pênalti de Florian Thauvin. O Lecce chegou ao empate na reta final da partida, com um tento marcado por Roberto Piccoli.

A Udinese foi ultrapassada pelo Empoli e terminou a rodada na zona de rebaixamento, com seis pontos, na 18ª colocação. Sua próxima partida no Campeonato Italiano será contra o Monza, às 11h de domingo. O Lecce ficou em 10º, com 13 pontos, e encara o Torino, também no domingo, às 13h.