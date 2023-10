Em confronto direto contra o rebaixamento, Ponte Preta e Ituano empatam pela Série B

Nesta segunda-feira, Ponte Preta e Ituano empataram em 0 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, pelo encerramento da 33ª rodada da Série B. O resultado não é bom para as duas equipes, que brigam contra o rebaixamento e ficam próximas do Z4 faltando apenas cinco rodadas para o fim da competição.

Com o empate, a Ponte Preta termina a rodada na 16ª posição, com 35 pontos, apenas dois a mais que a Chapecoense, primeiro time no Z4. Já o Ituano é 14º, com 36 pontos.

Os dois times voltam a campo neste final de semana, pela 34ª rodada da Série B. Na sexta-feira, a Ponte enfrenta o Novorizontino, no Estádio Jorge de Biasi, às 21h30 (de Brasília). No sábado, o Ituano encara o Mirassol, no Novelli Junior, às 15h30.

Émerson Urso é uma das opções ofensivas do Ituano. Primeira vez como titular.

35 do 2º em Campinas

Ponte Preta 0x0 Ituano

O jogo foi reflexo do momento que vivem as duas equipes, que agora chegam a oito jogos seguidos sem vitória na competição. Os dois times criaram muito pouco no primeiro tempo, tiveram dificuldade em trocar passes para construir jogadas de perigo e foram para o intervalo sem dar trabalho aos goleiros.

Na segunda etapa, a Ponte voltou melhor e teve duas chances claras de abrir o placar. A primeira com apenas três minutos, em jogada pela direita, mas Eliel finalizou em cima do goleiro Jefferson Paulino. Aos 26, nova grande defesa do arqueiro do Ituano, que evitou o gol em cobrança de falta pela direita.

Os visitantes tentaram responder em jogadas individuais pela esquerda, mas pararam em uma defesa fechada da Ponte. Com isso, as equipes não conseguiram evitar o empate, que é ruim para os dois lados.