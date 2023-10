Dorival Júnior terá problemas no meio de campo do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras

O São Paulo terá uma dor de cabeça para o confronto contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. O Choque-Rei pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no Allianz Parque a partir das 20 horas (de Brasília).

Em especial, o meio de campo do Tricolor Paulista estará fortemente desfalcado. Enquanto Pablo Maia está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o também volante Luan não foi relacionado para os últimos dois jogos - contra Goiás e Grêmio. Segundo o clube, o atleta está lidando com dores musculares.

? Mais um golaço na conta, Pablo Maia!#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc

?? Gutierre Filmes pic.twitter.com/Oq4yxPS2Ex ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 22, 2023

Com isso, Dorival Júnior terá que quebrar a cabeça para formar o meio de campo do São Paulo para o duelo no Allianz Parque. Entre os volantes de origem do plantel tricolor, restam Gabriel Neves e Jhegson Méndez.

Nos últimos compromissos, Neves tem sido utilizado como uma peça vinda do banco de reservas e tem entrado frequentemente durante os confrontos. As principais chances do uruguaio como titular ocorreram em jogos da Série A próximos de compromissos pela Copa do Brasil e Sul-Americana, quando Dorival optou por poupar o time.

Ao todo no Brasileirão deste ano, foram 17 participações em jogos, com um gol marcado, que saiu no dia 22 de junho na vitória contra o Athletico-PR por 2 a 1.

Já Jhegson Méndez perdeu espaço no elenco tricolor e não entra em campo desde o dia 25 de julho, no clássico contra o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A última vez que o equatoriano foi titular foi um pouco antes, no dia 16 de julho contra o Santos pelo Brasileiro.

Com a camisa do São Paulo, Méndez participou de apenas 23 jogos no ano, sendo somente seis no Brasileirão. O equatoriano ainda não balançou as redes ou deu assistências pelo Tricolor.