Dia 3 Pan 2023: Brasil tem conquistas nas águas e bronze 'de peso'

O terceiro dia de competições nos Jogos Pan-Americanos de Santiago teve conquistas brasileiras nas águas e um pódio com a força de Laura Amaro no levantamento de peso. No futebol, vitória suada sobre os Estados Unidos.

Medalhas 'aquáticas'

O dia do Brasil foi de novas medalhas nas águas, da natação aos saltos ornamentais, passando pelo esqui aquático.

Na natação, Guilherme Caribé conquistou o ouro nos 100m livre masculino, enquanto Guilherme Costa, o Cachorrão, alcançou o topo do pódio nos 800m livre.

Stephanie Balduccini ficou com a prata nos 100m livre feminino, e Vinicius Lanza nos 100m borboleta masculino.

Já nos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso ficaram na terceira colocação na plataforma de 10m.

No esqui aquático, Felipe Neves conquistou o bronze. Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou uma medalha na história na modalidade slalom.

Bronze de peso

No fim do dia, Laura Amaro conquistou a medalha de bronze no levantamento de peso (81kg). Olivia Reeves, dos Estados Unidos, ficou com o ouro, enquanto Yudelina Mejia, da República Dominicana, com a prata

Laura fez 110kg no arranco e 132kg no arremesso, somando 242kg. Olivia somou 258Kg (114Kg e 144Kg), e Yudelina 244Kg (111Kg e 133Kg).

Vitória suada

O futebol masculino fez a estreia na competição e conseguiu a vitória sobre os Estados Unidos por 1 a 0 apenas nos minutos finais, com um gol do zagueiro Miranda, o Vasco.

A equipe de Ramon Menezes divide a liderança do Grupo B com a Colômbia, adversária de quinta-feira. Honduras completa a chave.

Superação na ginástica

O Brasil teve mais alegrias na ginástica. Flávia Saraiva ficou com a prata no individual geral feminino. A atleta celebrou a conquista e lembrou a superação após lesão no fim do ano passado.

"Eu não tenho palavras para expressar o meu agradecimento a todos que participaram desse processo comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui, representando o meu país da melhor forma possível. Sei o quanto que eu trabalhei, o quanto que a minha equipe trabalhou, então, hoje eu e a Jade, lutamos muito. Lutar, não tem outra palavra. Não tenho o que expressar, só agradecer mesmo, porque eu não imaginei que esse ano seria um ano tão incrível pra mim", disse.

Diogo Soares ficou com a segunda colocação no individual geral masculino.

Corrida para a vaga olímpica

A equipe brasileira de adestramento conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-americanos de Santiago. Com a nota 443.343, o Brasil ficou atrás apenas dos EUA, que marcaram 450.670. O resultado garante uma vaga olímpica para os brasileiros, mas a equipe pode ficar fora de Paris-2024.

Para entender melhor, o blog "Olhar Olímpico", do UOL, explicou aqui.

Medalhas garantidas

No boxe, Keno Marley (92kg), Luiz Oliveira (57kg) e Wanderley Pereira (80kg) venceram e avançaram para as semifinais, garantindo, ao menos, a medalha de bronze.

