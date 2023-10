Corinthians x RB Bragantino: veja informações e onde assistir ao jogo de volta da semifinal do Paulista sub-17

Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, pelo jogo de volta do Campeonato Paulista sub-17. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Schurig, conhecido como Fazendinha.

No jogo de ida, o Timãozinho fez sua parte e bateu a equipe de Bragança por 2 a 0, com gols de Guilherme Henrique e Beto. Assim, um simples empate na casa alvinegra garante o Corinthians na decisão do Estadual.

Quem avançar nessa eliminatória, enfrenta Palmeiras ou São Paulo na grande final do Campeonato Paulista da categoria. No primeiro Choque-Rei, as equipes empataram em 1 a 1.

Onde assistir: o confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino, pela semifinal do Paulista sub-17, terá transmissão do canal no Youtube da Federação Paulista.