Conmebol escala trio venezuelano para final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira a escala de arbitragem para a final da Copa Sul-Americana. Fortaleza e LDU se enfrentarão no próximo sábado (27), às 17 horas (de Brasília). O confronto acontecerá no estádio Domingo Burgueno Miguel, em Maldonado, no Uruguai.

O responsável por apitar a partida será o venezuelano Jesús Valenzuela, com os seus compatriotas Jorge Urrego e Túlio Moreno sendo os assistentes. Já o VAR será comandado pelo argentino Jorge Balino.

Na competição desde o início, o Fortaleza superou San Lorenzo-ARG, Palestino-CHI e Estudiantes-VEN para avançar ao mata-mata. Em seguida, a equipe eliminou Libertad-PAR nas oitavas, América-MG nas quartas e Corinthians na semi para chegar na decisão.

A LDU também está na competição desde a fase de grupos, quando deixou Botafogo, Magallanes-CHi e César Vallejo-PER para trás. Já nas eliminatórias, os equatorianos passaram pela Nublense-CHI nas oitavas, São Paulo nas quartas e Defensa y Justicia-ARG nas semis antes de chegar à final.