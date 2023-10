Com só uma vitória em nove jogos, Corinthians é vice-lanterna do returno do Brasileirão

O empate de 1 a 1 contra o América-MG no último domingo não ajudou a situação do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Na 15ª colocação e na briga contra o rebaixamento, o desempenho é especialmente ruim durante o segundo turno da competição.

Contando os jogos das equipes na segunda metade do campeonato, o Corinthians só não é pior que o Coritiba. Nas última nove partidas disputadas, o Timão só somou nove pontos e tem a segunda pior campanha do returno junto do Goiás.

A única vitória do clube aconteceu no dia 22 de setembro, quando conseguiu superar o Botafogo na Neo Química Arena por 1 a 0. No entanto, o Corinthians teve seis empates no período, além de ter sido derrotado em outras duas oportunidades.

O desempenho ruim acontece tanto no fim do trabalho de Vanderlei Luxemburgo quanto das primeiras atuações com Mano Menezes no comando. O novo treinador ainda não venceu com o Corinthians e também não conseguiu evitar a eliminação da equipe nas semis da Sul-Americana para o Fortaleza.

Com isso, o Timão voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. O clube soma 33 pontos em 28 rodadas, ficando na 15ª posição na tabela. A distância para o Vasco, primeiro time na degola, é de somente três pontos.

Para tentar afastar a má fase e melhorar sua situação no Brasileirão, o Corinthians se prepara para o próximo compromisso pela competição. O time enfrentará o Cuiabá na Arena Pantanal, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).