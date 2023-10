Com gol no final, Brasil vence Estados Unidos em estreia no Pan-Americano

A Seleção Brasileira estreou nos Jogos Pan-Americano de Santiago, no Chile, com uma vitória dura por 1 a 0 sobre os Estados Unidos. Apesar do domínio durante toda a partida, os brasileiros tiveram dificuldades para marcar e só abriram o placar no final do jogo, com um gol do zagueiro Miranda, do Vasco, no Estádio Playa Ancha, em Valparaíso.

Com a vitória, o Brasil assumiu a vice-liderança do Grupo B. A equipe está empatada com a Colômbia, com três pontos, mas fica atrás nos critérios de desempate. Na segunda rodada, a Seleção enfrenta os colombianos, na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

Os Estados Unidos ficaram com a terceira posição. O próximo compromisso dos norte-americanos será contra Honduras, às 15h de quinta-feira, também em Viña del Mar.

VITÓRIA DO BRASIL! ? Na reta final do jogo, Miranda faz de cabeça e o Brasil estreia com vitória contra os Estados Unidos no Pan de Santiago! ?? ?? 1×0 ?? Próximo confronto será contra a Colômbia ?? na quinta-feira (26), às 20h! Acompanhe ao vivo:

??:... pic.twitter.com/H0iG5Qt6dt ? Time Brasil (@timebrasil) October 23, 2023

O jogo entre Brasil e Estados Unidos

A Seleção Brasileira assumiu uma proposta mais ofensiva durante a partida. Apesar disso, os Estados Unidos assustaram primeiro, com um chute de Rodrigo Neri, que passou perto do travessão com 4 minutos de bola rolando.

A primeira oportunidade clara do Brasil aconteceu aos 29 minutos, quando Matheus Nascimento recebeu um cruzamento de Marquinhos, mas não conseguiu finalizar. Aos 34, Igor Jesus deu trabalho para o goleiro adversário com um chute de longe.

No segundo tempo, a Seleção criou diversas chances para marcar. Logo aos 6 minutos, Guilherme Biro tentou, porém o goleiro Antonio Carrera espalmou. Igor Jesus tentou no rebote, mas foi travado. A bola ficou viva e a equipe sul-americana só marcou por conta de boas defesas do goleiro.

Aos 15, Matheus Nascimento pegou um rebote de cabeça e Antonio Carrera fez milagre para impedir o gol. Patryck bateu logo na sequência e a bola explodiu na trave. Pouco depois, aos 20, o camisa 9 da Seleção girou bem dentro da área, mas parou em outra grande defesa do goleiro norte-americano.

Depois de muito tentar, o Brasil finalmente chegou ao gol o zagueiro Miranda, aos 41 minutos. Guilherme Biro deu um belo cruzamento pela direita e Matheus Dias subiu para cabecear. A bola ficou muito alta e o lateral conseguiu apenas desviar para a segunda trave. Antes do toque passar pelo gol, Miranda completou na segunda trave, de cabeça.