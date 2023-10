Com Arboleda e Luan, São Paulo inicia preparação para clássico contra o Palmeiras

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, após ganhar folga no último domingo. O elenco deu início à preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades da atividade tricolor ficaram por conta das presenças do zagueiro Arboleda, que sofreu um estiramento na posterior da coxa esquerda, e do volante Luan, fora dos últimos dois jogos por dores musculares. Ambos os atletas trabalharam no gramado com a preparação física.

Além deles, o lateral Moreira - cortado da disputa do Pan-Americano no Chile com a Seleção Brasileira sub-23 devido a um estiramento na posterior da coxa direita - também foi a campo, para uma corrida com a fisioterapia.

Apesar da evolução na recuperação das lesões, os três jogadores seguem como dúvidas para o embate diante do Verdão. A tendência, inclusive, é que eles não estejam disponíveis para o compromisso.

O técnico Dorival Júnior certamente não poderá contar com Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri, todos lesionados. O lateral Patryck, que está em Santiago para participar do Pan, também não joga.

A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira, no gramado sintético do Allianz Parque.

? Temos novidades ? O zagueiro Arboleda (estiramento na posterior da coxa esquerda) e o volante Luan (dores musculares) trabalharam no gramado com a preparação física ao lado de Galoppo cirurgia no joelho esquerdo), que já estava nesta etapa de recuperação. Já o... pic.twitter.com/atdxyO7W0W ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 23, 2023

Confira como foi o treinamento do São Paulo nesta segunda-feira

O treino do São Paulo teve início com um aquecimento comandado pelos preparadores físicos, que teve um circuito de exercícios, inclusive com bola.

Na sequência, por sua vez, a comissão técnica conduziu um trabalho de posse de bola seguido de uma atividade com situações de ataque contra defesa.

Por fim, o elenco do Tricolor volta a treinar na manhã de terça-feira, novamente no CT da Barra Funda. Este será o último treinamento da equipe antes do clássico contra o Palmeiras.