Chilena desaba ao faturar bronze no Pan três dias após assassinato de irmão

A chilena Aranza Villalón conquistou a medalha de bronze no ciclismo ontem (22). No entanto, o momento que deveria ter sido comemorado com alegria deu voz ao desabafo da ciclista.

O que aconteceu

O irmão da atleta, Misrain Villalón, foi assassinado na última quinta-feira (19). As causas ainda não foram esclarecidas e estão sob investigação do Ministério Público.

Antes de Aranza ir ao pódio, ela caiu nas lágrimas relembrando o ocorrido. A atleta ficou atrás da americana Kristen Faulkner e da cubana Arlenis Sierra.

Teria sido diferente, porque há poucos dias perdi o meu irmão às mãos de um assassino. A verdade é muito dolorosa. É uma pena ter corrido com isso, mas sei que o trabalho que fiz há muitos anos tinha que se refletir hoje. Aranza Villalón

O que mais Aranza disse

O carinho do povo foi sentido. Quero que vocês saibam que alguém de cima está comigo. Ele está aqui comigo e me fez trazer o melhor. Isso tem muito a ver com mentalidade e eu tirei isso dele. Ter uma medalha é muito importante. Estou contente. Foram anos difíceis, de muito trabalho.

Meu irmão mais novo foi para o céu, mas sou grata a ele. Da minha família também, que entendeu que eu deveria focar nisso. Isto é para minha mãe e meu treinador. Tem sido um processo difícil. É uma dor indescritível, mas tive um apoio fundamental. Meus entes queridos se colocaram em minha posição. Embora eu tenha estado ausente no processo, sei que meu irmão terá justiça.