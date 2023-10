Casimiro responde crítica à cobertura do Pan na CazéTV: 'tentando melhorar'

O streamer Casimiro, nome principal da CazéTV, se posicionou sobre críticas às transmissões do Pan 2023 no canal do YouTube.

O que aconteceu

Casimiro falou sobre a cobertura do Pan durante live na Twitch ontem (22). A "Superlive", feita para exibir todos os destaques do Brasil nos Jogos, teve problemas e recebeu críticas ao longo dos últimos dias.

O streamer explicou que o critério para escolher qual esporte vai para a "Superlive" é a participação brasileira. Portanto, o planejamento da CazéTV prevê modalidades que receberão mais atenção ao longo do dia, mas a ordem de prioridade pode ser alterada de acordo com o desempenho dos atletas nacionais.

O Pan é um evento muito variado. Aí a gente tem que encontrar o meio-termo entre a galhofa, o entretenimento, a brincadeira e a informação. Para o público geral, a tia que está em casa, ela está adorando. Mas a galera que acompanha o esporte olímpico fica chateada Casimiro

Uma modalidade em que houve problemas na transmissão foi o beisebol. A reta final da partida entre Brasil e Colômbia foi exibida na "Superlive" de ontem (22). No entanto, nenhuma dos comentaristas ativos na live conhecia as regras do esporte. "Fiquei incomodado quando foi para o beisebol e a gente não sabia o que estava acontecendo. É uma m...", falou Casimiro.

O streamer afirmou que não é possível ter um comentarista para cada modalidade, apesar de esse ser o "mundo ideal". A CazéTV tem adotado a estratégia de utilizar ex-atletas como comentaristas, e em alguns momentos eles analisam esportes que não são de sua especialidade.

A gente recolheu todos os feedbacks. Não ignoramos, nós concordamos. Estamos tentando melhorar Casimiro

