Caribé vence prova de 100m livre e Costa é ouro nos 800m livre do Pan-Americano

O nadador Guilherme Caribé conquistou sua terceira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2023, em Santiago, no Chile. Nesta segunda-feira, o brasileiro ficou no topo do pódio ao vencer a prova de 100m nado livre, com um tempo de 48.06 segundos. Guilherme Costa, nos 800m, também terminou em primeiro, com direito a recorde pan-americano.

A prova contou com duas medalhas de prata, que ficou com Brooks Curry e Jonathan Cullow, ambos dos Estados Unidos, que finalizaram a disputa com 48.38 segundos. O canadense Javier Acevedo terminou com o bronze, fazendo a prova em 48.88 segundos.

"Está sendo bem legal, três dias de competição já, três medalhas de ouro, duas de revezamento. Agora minha prova principal, então, consegui me garantir esse ouro, estou bem feliz. Eu sabia que os americanos iam passar bem forte e eu sei que consigo manter bem meus últimos 50, principalmente no final de prova, nos últimos 20 metros. Então, foi passar com cabeça tranquila, não afobar, e garantir ali aquele finalzinho de prova que eu sempre tive para garantir essa vitória", disse Guilherme Caribé.

Antes disso, Caribé já havia ganhado o ouro no revezamento 4x100m livre masculino e misto. Neste segundo, a equipe formada também por Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini terminou a prova com 3min52s23, batendo o recorde do Pan-Americano, com o tempo de 3min23s78. Chierighini ficou em quinto lugar no 100m nado livre.

Guilherme Costa já havia conquistado uma medalha de ouro nesta edição do Pan-Americano. No último sábado, o nadador venceu a prova dos 400m nado livre, em que também quebrou o recorde do torneio. Nesta segunda-feira, nos 800m, o tempo de 7min53s01 garantiu ao carioca novo recorde, além do retorno ao topo do pódio.

Também nas piscinas de Santiago, Stephanie Balduccini conquistou mais uma medalha. Dessa vez, a prata na prova dos 100m nado livre, com o tempo de 54.13 segundos. A canadense Maggie Macneil foi ouro e a norte-americana Catie de Loof ficou com o bronze. Antes, Stephanie tinha conquistado o bronze no revezamento 4x100m livre misto.

Na disputa dos 200m nado peito feminino, a brasileira Gabrielle Assis completou a prova com o tempo de 2min25s52 e faturou a medalha de bronze. As canadenses Sydney Pickrem e Kelsey Lauren Wog ficaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente. Nos 800m, Viviane Jungblut ficou com o bronze ao concluir a prova em 8min33s55, atrás das norte-americanas Paige Madden e Rachel Stege.

O Time Brasil concluiu a segunda-feira na natação com um grande desempenho no revezamento 4x100m medley masculino. Os brasileiros terminaram na terceira colocação, atrás dos Estados Unidos e do Canadá.