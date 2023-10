Brasil vence no vôlei feminino, mantém 100% e avança à semifinal do Pan

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu Porto Rico por 3 sets a 0 (25/15, 25/22 e 25/21) na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, Chile, em partida pela última rodada do Grupo A.

O Brasil garantiu uma vaga na semifinal com o resultado. A seleção precisava vencer apenas um set para assegurar a primeira colocação do Grupo A. Os líderes de cada chave avançam direto à semi, enquanto segundos e terceiros se enfrentam nas quartas.

A seleção iniciou com a dominância que demonstrou nos dois primeiros jogos da competição. O Brasil não esteve atrás no placar em nenhum momento do primeiro set. Sabrina, grande destaque da equipe no torneio, começou bem e anotou sete pontos, com três bloqueios e um ace.

O segundo set foi o mais complicado para a seleção brasileira em Santiago. Após garantirem a vaga na semifinal e dominarem o primeiro set, as brasileiras pareceram menos concentradas e cometeram mais erros. O técnico Paulo Coco, que chegou a testar jogadoras reservas durante a parcial, precisou acionar as protagonistas do time no fim.

O Brasil impôs sua superioridade no terceiro set para assegurar campanha perfeita no Grupo A. A seleção não perdeu nenhuma parcial no Pan e fechou a primeira fase com 15 pontos — cada vitória por 3 a 0 vale 5.

Sabrina voltou a ser a principal pontuadora do Brasil, dessa vez com 17. Maiara Basso e Lorena também se destacaram no ataque, com ambas anotando 10 pontos.

A semifinal está marcada para a próxima quarta-feira (25). A definição de segundo e terceiro colocados do Grupo A acontecerá mais tarde, após a partida entre Argentina e Cuba, às 13h30 (de Brasília). A seleção porto-riquenha já está garantida nas quartas de final.

