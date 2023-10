Brasil garante presença em mais seis finais da natação nos Jogos Pan-Americanos

Nesta manhã de segunda-feira, ocorreram as classificatórias de diversas provas da natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O Brasil garantiu presença nas finais dos 100m nado livre feminino e masculino, 200m peito feminino e masculino, 100m costas masculino e revezamento 4x100m misto. As decisões acontecerão no período da tarde desta segunda-feira, a partidas das 16h05 (de Brasília).

Nos 100m livre feminino, Stephanie Balduccini fez tempo de 54,96s e se classificou para a final A com o segundo melhor tempo geral. Ana Vieira também avançou com tempo de 54,89s, a terceira melhor marca. Completando a prova em 57,15s, Celine Bispo foi para a final B e não disputa medalha.

Já na prova masculina, Guilherme Santos fez o segundo melhor tempo com 48,63s e Marcelo Chiereghini marcou 48,64s para ficar com o terceiro tempo e garantir uma vaga na final A. Breno Martins fez o sexto tempo, com 49,05s, mas foi para a final B pelo limite de dois atletas por país na decisão.

Nos 200m feminino, Gabrielle Assis se classificou para a final A com tempo de 2:26,000, a segunda melhor marca geral. Já Bruna Leme foi para a final B, completando a prova em 2:35,41, o décimo melhor tempo. No masculino, Raphael Rached se classificou para a decisão com tempo de 2:26,13.

Nos 100m costas feminino, o Brasil não vai disputar medalha, já que Julia Goes ficou com o décimo melhor tempo e Maria Luiza Pessanha ficou em 14º. Ambas foram para a final B da competição. No masculino, Guilherme Basseto completou a prova em 54,75s e Gabriel Fantoni fez em 55,21s, o que colocou os dois nadadores na briga por medalha.

Já no revezamento 4x100m misto, o Brasil - com Gabriel Fantoni, Jhennifer Conceição, Victor Baganha e Giovanna Diamante - garantiu a vaga na decisão com tempo de 3:55,72 na classificatória, ficando na terceira colocação, atrás apenas de Canadá e Estados Unidos.

Remo

O Brasil disputou três finais do remo nesta segunda-feira, mas saiu sem medalhas. Na categoria W2- feminina, a dupla Maria Clara e Milena ficou na quarta colocação. Já na modalidade M2- masculina, Alef e Bernardo ficaram na sexta e última posição na final. Além disso, a equipe brasileira ficou na quarta colocação na decisão da categoria W4X feminina e também saiu sem medalha no peito.

Badminton

Ygor Coelho, representante brasileiro no badminton, caiu nas quartas de final do torneio simples masculino e não disputará uma medalha. O atleta perdeu por 2 sets a 0 para o mexicano Luis Ramon Esquivel.

Taekwondo

O Brasil também não se deu bem no taekwondo. Maicon Andrade e Gabriele Siqueira caíram nas quartas de final das categorias +80kg masculino e +67kg feminino. Enquanto Maicon perdeu para o argentino Agustín Eduardo por 2 a 1, Gabriele foi derrotada por 2 a 0 para a haitiana Aliyah Shipman.