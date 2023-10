Brasileiro conta com queda de mexicano e conquista bronze no esqui aquático

O Brasil conquistou mais uma medalha na manhã de hoje (23), nos jogos Pan-Amercianos. Felipe Neves ficou na 3ª posição na final do esqui aquático e ficou com o bronze.

O que aconteceu

Felipe Neves ficou atrás apenas do dominicano Robert Pigozzi, que conquistou a prata, e do americano Nathan Smith, medalhista de ouro,

Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou uma medalha na história do esqui aquático na modalidade slalom.

O mexicano Alvaro Lamadrid vinha melhor do que Felipe nos treinos, mas acabou caindo em sua última tentativa. Com a queda do rival, Felipe Neves garantiu a medalha de bronze para o Brasil.

